النمسا تدرس إلغاء الحجر الذاتي لمصابي كورونا

أفادت وكالة الأنباء النمساوية بأن الحكومة في فيينا تعتزم الإعلان قريبا عن إلغاء متطلبات الحجر الصحي الذاتي لمصابي فيروس كورونا المستجد. وأشار التقرير إلى أنه قد يتم إعلان مرسوم بالتغييرات للجمهور في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. ووفقا للتدابير الجديدة، سيكون ممكنا لأي شخص لا يشعر بأعراض مرضية، مغادرة المنزل، حتى وإن كانت لديه نتيجة اختبار إيجابية، إلا أنه سيظل خاضعا لبعض القيود. تتضمن القيود ارتداء كمامات من نوع "إف إف بي 2" ما لم يكن المصاب في مكان مفتوح ويضمن تباعدا اجتماعيا لمترين عن الآخرين. كما سيحظر عليهم زيارة المستشفيات ودور رعاية كبار السن والمنشآت الخاصة بالمعاقين والمنتجعات الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي في النمسا، والذي يبلغ نحو 900 حالة لكل مئة ألف نسمة في الأسبوع، هو أعلى من الجارة ألمانيا. كما أن عدد المرضى، الذين يتعين أن يحصلوا على رعاية في المستشفيات، هو حاليا أعلى بكثير مما كان عليه في صيف العام الماضي.