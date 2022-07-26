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مجلس النواب اللبناني يعقد أول جلسة عامة

مجلس النواب اللبناني( أرشيفية)
26 يوليو 2022 13:44

عقد مجلس النواب اللبناني برئاسة رئيسه نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أول جلسة عامة لانتخاب سبعة نواب لعضوية 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويبحث المجلس درس وإقرار 40 بنداً من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وأعلن المجلس فوز 7 نواب بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بالتزامن مع بدء الجلسة في محيط المجلس النيابي.

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