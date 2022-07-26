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حريق غابات يلتهم 800 هكتار في ألمانيا

أرشيفية
26 يوليو 2022 10:56

أعلنت السلطات المحلية مساء الاثنين، أن حريق غابات في شمال شرق ألمانيا يشكل "حادثة كبرى" بعد أن 
امتد ليشمل مساحة نحو 800 هكتار.

وانتشر الحريق في حي إلبه إلستر في براندنبورج جنوب برلين بسرعة من مساحة أولية بلغت 10 هكتارات بعد الظهر.

وأمرت السلطات المحلية في وقت مبكر من مساء الاثنين بإخلاء ضاحية ريفلد الواقعة جنوب الولاية ويسري القرار على نحو 200 شخص. وقالت السلطات إن الحريق لا يزال ينتشر بشكل ديناميكي، ووصل إلى مكان يبعد 150 مترا من ريفلد.

وقال نائب مفوض الحماية من حرائق الغابات فيليب هاسه إن الوضع مربك بسبب الرياح العاتية، مشيرا 
إلى أن الحريق يستعر في الغابة بين توربينات الرياح وأن أحد هذه التوربينات على الأقل موجود في منطقة الحريق فضلا عن تعرض توربينات أخرى للخطر.
وذكر هاسه أن هناك تصاعدا قويا للدخان الذي يمكن مشاهدته من بعيد. 

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