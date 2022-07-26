الخميس 28 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
جهود دولية مكثفة لتمديد الهدنة الأممية في اليمن
ليبيا.. حشود عسكرية في محيط طرابلس
«السيادة السوداني» يشدد على أهمية الحوار للخروج من الأزمة
17 قتيلاً بثلاثة تفجيرات في الصومال
افتتاح مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول
سوريا: 21 قتيلاً باشتباكات في السويداء
الإمارات في عهد خليفة.. منارة عالمية للتسامح
محمد بن راشد: تعزيز منظومة «دبي المالي العالمي» القضائية
نهيان بن زايد يؤكد على تحقيق صدارة العمل الإنساني
عبدالله بن زايد: الإمارات داعمة للسلام في المنطقة والعالم
خالد بن محمد بن زايد يشيد بنجاح نموذج التعليم المبتكر
«الإمارات للأمن الغذائي» يناقش حركة الأسعار
المدرسة الرقمية تفتتح أول مركز تعلم رقمي في كولومبيا
محمد الكويتي: «النبض السيبراني» استخدام آمن للتقنيات الحديثة
مليون عملية تنفيذ بمحاكم دبي
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الرئيس التونسي: أول قرار بعد الاستفتاء سيكون وضع قانون انتخابي
يتحدث الرئيس التونسي قيس سعيد بعد التصويت في استفتاء على مشروع دستور طرحه، في مركز اقتراع بالعاصمة تونس
26 يوليو 2022 08:30
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي.
وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد يوم الاثنين، والذي حصل على الموافقة بسهولة وإن كان بنسبة مشاركة منخفضة.
أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
المصدر: رويترز
انتخابات
الدستور
تونس
الأكثر قراءة
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين تعدل ضوابط نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص
اليوم 17:39
الإمارات
تبرئة موظف وتعويضه
24 يوليو 2022
الرياضي
عبد الله السعيد يشكو الأهلي لـ «الفيفا»
24 يوليو 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
28 يوليو 2022
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
28 يوليو 2022
عربي ودولي
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
28 يوليو 2022
عربي ودولي
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
28 يوليو 2022
عربي ودولي
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
28 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©