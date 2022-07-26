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لافروف يصل المحطة الثالثة في جولته الإفريقية

رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أويو
26 يوليو 2022 08:42

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين، الى اوغندا في ثالث محطة له ضمن جولته الإفريقية، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونغو كان في استقبال نظيره لافروف في مطار عنتيبي، المدينة القريبة من العاصمة كمبالا، وقد نشرت صورة لهما على تلغرام.

وبحسب وكالة تاس الروسية للأنباء من المقرر أن يجري لافروف محادثات الثلاثاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وزار لافروف القاهرة وأيضاً الكونغو، ومن المقرر أن ينتقل الى اثيوبيا لاحقاً.

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