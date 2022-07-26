الخميس 28 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
جهود دولية مكثفة لتمديد الهدنة الأممية في اليمن
ليبيا.. حشود عسكرية في محيط طرابلس
«السيادة السوداني» يشدد على أهمية الحوار للخروج من الأزمة
17 قتيلاً بثلاثة تفجيرات في الصومال
افتتاح مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول
سوريا: 21 قتيلاً باشتباكات في السويداء
الإمارات في عهد خليفة.. منارة عالمية للتسامح
محمد بن راشد: تعزيز منظومة «دبي المالي العالمي» القضائية
نهيان بن زايد يؤكد على تحقيق صدارة العمل الإنساني
عبدالله بن زايد: الإمارات داعمة للسلام في المنطقة والعالم
خالد بن محمد بن زايد يشيد بنجاح نموذج التعليم المبتكر
«الإمارات للأمن الغذائي» يناقش حركة الأسعار
المدرسة الرقمية تفتتح أول مركز تعلم رقمي في كولومبيا
محمد الكويتي: «النبض السيبراني» استخدام آمن للتقنيات الحديثة
مليون عملية تنفيذ بمحاكم دبي
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أمطار الرياح الموسمية تشل أكبر مدن باكستان
رجل يدفع دراجته النارية عبر شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في كراتشي
26 يوليو 2022 08:06
أعلنت سلطات كراتشي أكبر مدينة في باكستان حالة طوارئ مناخية الاثنين مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع الرياح الموسمية، ما أدى إلى إغراق عدد كبير من منازلها وطرقاتها.
ورغم أن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية التي تهب من يونيو حتى سبتمبر تعد أساسية لري المحاصيل وتجديد مياه البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، الا انها تجلب أيضا معها الكوارث كل عام.
وتأتي باكستان في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان الأكثر تعرضا للطقس الحاد الناتج عن التغير المناخي، وفق منظمة "غيرووتش" البيئية غير الحكومية.
وأعلنت حكومة السند الاثنين عطلة رسمية في كراتشي وحيدر أباد في محاولة لتجنب خطر الفيضانات، لكن المناطق المنخفضة التي تتعرض منذ أسابيع لأمطار غزيرة تحولت الى مناطق منكوبة.
وحذر سردار سارفراز مدير مكتب الأرصاد الجوية في باكستان أنه "من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في كراتشي حتى يوم غد".
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن 312 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ يونيو نتيجة هذه الأمطار.
وفي كراتشي تعرض شخصان على الأقل للصعق بالكهرباء الاثنين بسبب سقوط خطوط الكهرباء في الشوارع الغارقة بالمياه، وهذا يعد من أبرز أسباب الوفيات في المدينة خلال موسم الأمطار.
كما عطلت الأمطار الغزيرة رحلات الطيران والقطارات في المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.
وضربت البلاد أسوأ فيضانات عام 2010 حين غطت المياه ما يقرب من خمس مساحة البلاد، ما أسفر عن مصرع نحو ألفي شخص وتشريد 20 مليونا.
أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
المصدر: آ ف ب
كراتشي
أمطار
باكستان
الأكثر قراءة
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين تعدل ضوابط نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص
اليوم 17:39
الإمارات
تبرئة موظف وتعويضه
24 يوليو 2022
الرياضي
عبد الله السعيد يشكو الأهلي لـ «الفيفا»
24 يوليو 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
28 يوليو 2022
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
28 يوليو 2022
عربي ودولي
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
28 يوليو 2022
عربي ودولي
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
28 يوليو 2022
عربي ودولي
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
28 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©