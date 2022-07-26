ماكرون يصل الكاميرون أول محطة ضمن جولته في غربأفريقيا
رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نجوت يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى مطار نسيمالن الدولي في ياوندي
26 يوليو 2022 07:30
وصل الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين، إلى الكاميرون مستهلا جولة له في منطقة غرب افريقيا تشمل ثلاث دول.
وكان في استقبال ماكرون في مطار ياوندي رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نغوتي.
ومن المقرر أن يجري ماكرون محادثات صباح الثلاثاء مع نظيره الكاميروني بول بيا.
ويتوقع أن يناقش الزعيمان الأمن في الكاميرون التي تشهد عنفا عرقيا وتمردا للانفصاليين .
وبعد تناول الغداء مع الرئيس بيا وزوجته شانتال، سيلتقي ماكرون بممثلي الشباب والمجتمع المدني، ثم ينهي يومه بزيارة الى "قرية نواه" التي يستضيفه فيها بطل كرة المضرب السابق يانيك نواه صاحب مبادرة تطوير مراكز ترفيهية في مناطق شعبية من ياوندي.
والأربعاء ينتقل ماكرون إلى بنين، ويختتم جولته الخميس في غينيا بيساو.