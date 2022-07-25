زيلينسكي يقيل قائد العمليات الخاصة في شرق أوكرانيا

أقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قائداً عسكرياً بارزاً في شرق أوكرانيا، في أعقاب خسارة مساحات كبيرة من الأراضي وسيطرت عليها روسيا. وأقال زيلينسكي، في مرسوم، هريهوري هالاهان من منصبه وعين فيكتور هورينكو بدلا منه. كان الميجور جنرال هالاهان (44 عاما) يقود قوات العمليات الخاصة في إقليمي دونيتسك ولوهانسك منذ أغسطس 2020. وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فقدت كييف السيطرة تماما على إقليم لوهانسك. كما سيطرت القوات الروسية على نحو 50 % من إقليم دونيتسك. كان زيلينسكي، قد أقال مؤخرا العديد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى والمدعية العامة في إطار عملية واسعة النطاق لتطهير أجهزة الأمن.

المصدر: وكالات