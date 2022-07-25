الثلاثاء 26 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يقيل قائد العمليات الخاصة في شرق أوكرانيا

زيلينسكي يقيل قائد العمليات الخاصة في شرق أوكرانيا
26 يوليو 2022 00:55

أقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قائداً عسكرياً بارزاً في شرق أوكرانيا، في أعقاب خسارة مساحات كبيرة من الأراضي وسيطرت عليها روسيا.

وأقال زيلينسكي، في مرسوم، هريهوري هالاهان من منصبه وعين فيكتور هورينكو بدلا منه.

كان الميجور جنرال هالاهان (44 عاما) يقود قوات العمليات الخاصة في إقليمي دونيتسك ولوهانسك منذ أغسطس 2020.

وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فقدت كييف السيطرة تماما على إقليم لوهانسك. كما سيطرت القوات الروسية على نحو 50 % من إقليم دونيتسك.

كان زيلينسكي، قد أقال مؤخرا العديد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى والمدعية العامة في إطار عملية واسعة النطاق لتطهير أجهزة الأمن.

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
«هتال» يواجه أعلى الخيول تصنيفاً في العالم
الرياضي
«هتال» يواجه أعلى الخيول تصنيفاً في العالم
اليوم 13:22
محمد بن زايد
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. رفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في أبوظبي إلى 80%
اليوم 13:08
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
دنيا
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
اليوم 13:07
حرائق غابات في المغرب
عربي ودولي
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
اليوم 13:01
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©