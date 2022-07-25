ليبيا.. الدبيبة وباشاغا يتعهدان بتجنب العنف واستعادة الهدوء

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا بتجنب أي أعمال عدائية واستعادة الهدوء بعد أن شهدت العاصمة طرابلس مؤخراً اشتباكات مسلحة أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن ذلك جاء خلال مكالمتين هاتفيتين أجراهما سفير الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مساء أمس الأول، بكل من الدبيبة وباشاغا تناولتا الخطوات الممكنة التي يمكن اتخاذها لاستعادة الزخم نحو الانتخابات في ليبيا.

وأضافت أن نورلاند ذكر «لقد شجعتني مكالمات مع كل من الدبيبة وباشاغا وسماع أن كلا القياديين يلتزمان بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة».

وكشف نورلاند أن باشاغا عبر له عن «مخاوف عميقة من أن حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة فيما عبر الدبيبة عن مخاوفه بشأن الخطوات التي اعتبرها مزعزعة للنظام العام».

ولفت السفير الأميركي إلى أن أساس الخلافات بين الأطراف هو موضوع الشرعية الذي لا يمكن حله إلا من خلال الانتخابات، موضحاً أنه ناقش في كل مكالمة الخطوات الممكنة التي يمكن اتخاذها لاستعادة الزخم نحو الانتخابات في ليبيا.

واندلعت الخميس الماضي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس بين عناصر «جهاز الردع» التابع للمجلس الرئاسي وآخرين تابعين لرئيس «جهاز الحرس الرئاسي» على خلفيات اتهامات متبادلة بشأن عمليات اختطاف.

واستمرت الاشتباكات حتى صباح الجمعة في عدد من أحياء العاصمة طرابلس وأسفرت عن سقوط ضحايا بينهم مدنيون.

وفي سياق آخر، يجتمع رئيسي أركان الجيش الليبي في المنطقتين الشرقية والغربية بمدينة بنغازي نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة مدراء الإدارات النوعية بالجيش لاستكمال المشاورات الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتوزيع المهام التي يقوم بها الجيش، وذلك بحسب ما أكده مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب لـ«الاتحاد».

وأكد اللواء خالد المحجوب أهمية انخراط العسكريين تحت مظلة «الجيش»، مشيراً إلى أنه أمر طبيعي لتؤدي دورها وهو هدف من الأهداف التي تم العمل عليها عند بناء القوات المسلحة.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية الليبية لا بد أن تبقى منضبطة بقواعدها وشروط انضمام منتسبيها وتطويرها وبنائها على أسس صحيحة.