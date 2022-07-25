برلمان الصومال يمنح بري 10 أيام مهلة إضافية لتشكيل الحكومة

مقديشو (وكالات)

أمهل مجلس الشعب الصومالي «الغرفة الأولى للبرلمان»، أمس، رئيس الوزراء الجديد حمزة عبدي بري، مدة 10 أيام إضافية لتشكيل الحكومة. وكان بري قدّم مذكرة لرئاسة مجلس البرلمان، طالب فيها بمنحه 10 أيام لاستكمال جهود تشكيل الحكومة، بعد انقضاء المهلة الدستورية من دون تحقيق ذلك.

ووافق مجلس الشعب على طلب بري، حيث صوّت 145 نائباً بالموافقة على الطلب مقابل صوتٍ واحد رافض، في جلسة حضرها 146 نائباً من أصل 275 نائباً.

وبهذه الموافقة، ينتظر من بري تشكيل حكومة توافقية في مهلة لا تتجاوز 10 أيام.

ويمنح الدستور المؤقت في البلاد رئيس الوزراء الجديد مدة 30 يوماً فقط لتشكيل حكومة جديدة، تبدأ من يوم حصوله على ثقة البرلمان.