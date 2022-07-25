لبنان.. تواصل الإضراب المفتوح للإدارات العامة

بيروت (الاتحاد، وكالات)

أعلنت رابطة موظفي الإدارات العامة في لبنان أمس، استمرار الموظفين في إضرابهم المفتوح للمطالبة بتصحيح أجورهم في مواجهة عجزهم عن الاستمرار في العمل بعد انهيار قيمة رواتبهم وعجز الدولة عن تمويل زيادة الأجور. وأكدت رئيسة الرابطة نوال نصر عجز الموظفين عن الوصول إلى مراكز عملهم لارتفاع تكاليف المواصلات بارتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن تكاليف المعيشة بسبب انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار والتي أدت إلى فقدان الأجور 95 % من قيمتها.

وأوضحت نصر أن «كل ما يطرح من قبل الحكومة من مساعدة اجتماعية وبدل نقل وحضور إنما هي لمدة شهرين فضلاً عن أنها لا تسهم في تصحيح الأجور كما يجب».

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي البرفسور جاسم عجاقة أن هناك مشكلة في توفير التمويل المطلوب لعملية تصحيح الأجور.

واعتبر عجاقة عدم حل هذه المشكلة يسهم في شل النشاط الاقتصادي للبلاد إذ إن الكثير من المعاملات الرسمية متوقفة وهناك معاملات ترتبط بالبضائع في المرفأ العالقة في الحاويات تتأثر بالاضراب فضلاً عن توقف أعمال الجباية في الكهرباء والماء وغيرها من الإجراءات ذات الطابع المالي.

وأشار إلى أن البنك الدولي كان قد أظهر تراجع مداخيل الدولة اللبنانية في عام 2021 إلى نصف المداخيل المحققة في عام 2020، مضيفاً أنه من المتوقع أن يسجل هذا العام تراجعاً أكبر مقارنة بالعام الماضي.

وقال إن كل الاقتراحات للحلول تكمن مشكلتها في التمويل وهذا لا يمكن أن يتوفر إلا عبر ثلاثة مصادر، الأول خزينة الدولة والثاني الحصول على مساعدة خارجية والثالث التمويل عبر مصرف لبنان. ويشارك في الإضراب المفتوح إلى جانب الموظفين في الإدارة العامة موظفو الوزارات وملحقاتها في المحافظات والبالغ عددهم 15 ألف موظف.

يذكر أن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية دخلت منذ أيام في إضراب مفتوح أسوةً بعدد من الأطراف في القطاع العام معلنةً أن إضرابها جاء بسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول من دون المواءمة بين الحس الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل.