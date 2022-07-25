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الجزائر: غياب سوريا عن «الجامعة» يضر بالعمل العربي

رمطان لعمامرة وفيصل المقداد خلال المؤتمر الصحفي
26 يوليو 2022 01:15

دمشق (وكالات)

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن لعمامرة قوله، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق أمس، «اتفقنا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والسوري»، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على التحضير للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين والتصديق على عدد من الاتفاقيات الموجودة بما يسهم في تطوير وتوسيع التعاون الثنائي.
بدوره، أكد  الوزير المقداد أن العلاقات السورية الجزائرية متجذرة في التاريخ.
وأضاف المقداد أن «الهم الأساسي لسوريا تعزيز التضامن العربي وتوحيد كلمتنا في مواجهة التحديات المشتركة».
وكان الوزير لعمامرة قد وصل إلى دمشق مساء أمس الأول، في زيارة رسمية إلى سوريا تستمر يومين.

الجزائر
الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
وزارة الخارجية الجزائرية
رمطان لعمامرة
فيصل المقداد
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