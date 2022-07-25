تقرير دولي: «الحوثي» أطلق سجناء «القاعدة» مقابل تنفيذ عمليات إرهابية بالوكالة

نيويورك (وكالات)

أكد تقرير حديث لمجلس الأمن، استمرار تهديد تنظيم «القاعدة»، مؤكداً وجود تعاون بين التنظيم وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال التقرير الذي سلمته رئيسة اللجنة المعنية بتنظيمي «داعش والقاعدة»، تراين هايمرباك، إلى رئيس مجلس الأمن، إنه على الرغم من النكسات التي تكبدها التنظيم في الفترة الأخيرة، فإنه لا يزال يشكل تهديداً مستمراً في اليمن وخارجه، مشيراً إلى أن «القاعدة» يطمح إلى إحياء القدرة على تنفيذ العمليات دولياً.

وأورد التقرير معلومات عن آلية التخادم بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة ثانية.

وأفاد بأن «التنظيم يتعاون مع الحوثيين، حيث تؤوي الميليشيات بعض أفراده وتفرج عن سجناء مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة، وتوفير التدريب العملياتي لبعض المقاتلين الحوثيين».

وذكر التقرير أن «تنظيم القاعدة يعمل بواسطة لجان، من ضمنها لجنة عسكرية يقودها سعد بن عاطف العولقي ولجان أمنية وشرعية وطبية وإعلامية، وحُلت اللجنة المالية بسبب الخسائر المتكبدة على مستوى القيادة». وقال التقرير الذي نشره موقع «العربية نت»: إنه «على الرغم من استمرار سريان وقف إطلاق النار، والتغيرات التي طرأت على الديناميات الأمنية، فإن التنظيم يستغل فعلياً النزاع في اليمن، مستفيداً من نجاح استراتيجية الاندماج داخل القبائل التي تجعله يكسب المؤيدين».

واعتبر التقرير أن تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» لا يزال أهم فرع لـ«القاعدة» في نشر الدعاية، بما في ذلك الإعلان عن مسؤولية عن الهجمات بواسطة المواد المصورة.