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طاجيكستان تتسلم 146 شخصاً من عوائل «الدواعش»

مخيم الهول (أرشيفية)
26 يوليو 2022 01:15

دمشق (وكالات)

سلمت الإدارة الذاتية الكردية، أمس، إلى وفد من دولة طاجيكستان 146 امرأة وطفلاً من رعاياها، وهم من أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم «داعش» الإرهابي. وأفاد المسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، فنّر الكعيط، عن تسليم 146 امرأة وطفلاً إلى سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف. ويتوزع هؤلاء، وفق الكعيط، بين 42 امرأة و104 أطفال، بينهم أيتام، لم يحدد عددهم. 
وكانوا في مخيمي «الهول وروج» اللذين تديرهما الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة. وقال: إن «النساء ومن خلال تواصلنا مع جهاتنا الأمنية لم يرتكبن أي جرم أو عمل إرهابي في مناطق شمال وشرق سوريا». وتم تسليم هذه الدفعة، وهي الأولى في نوعها إلى طاجيكستان، بعد تواصل استمر أشهرا عدة، وفق المسؤول الكردي.

طاجيكستان
الدواعش
أبناء الدواعش
داعش
سوريا
مخيم الهول
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