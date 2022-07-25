ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في اليمن إلى 20 قتيلاً

صنعاء (وكالات)

ارتفع عدد ضحايا السيول الجارفة والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات اليمنية إلى أكثر من 20 قتيلاً خلال 24 ساعة.

ومن بين الضحايا أسرة مكونة من 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال والذين قضوا، وفق مصدر محلي، غرقاً بعدما جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها في مديرية «بيحان» غربي محافظة شبوة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في معظم المحافظات، محذراً السكان من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية.

وفي مأرب، حذر مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثني من تضرر المزيد من مساكن وخيام النازحين في المحافظة خلال الأيام المقبلة جراء المنخفض الجوي.

وأضاف مثنى أن «تدخلات المنظمات في إغاثة المتضررين خلال الأسبوعين الماضيين لم تتجاوز 10%».