الثلاثاء 26 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 3 بينهم مسلح مشتبه به في إطلاق نار بكندا

عناصر من الشرطة الكندية
26 يوليو 2022 00:27

ذكرت الشرطة أن ثلاثة أشخاص، من بينهم مسلح مشتبه به، قُتلوا في سلسلة من عمليات إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ لوقوع عدة حوادث إطلاق نار في مدينة لانجلي طالت مشردين، وطالبت السكان بالابتعاد عن منطقة الحادث. وقال غالب بهاياني كبير مفتشي شرطة الخيالة الملكية الكندية "نحقق في سلسلة من عمليات إطلاق النار أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين أحدهما في حالة حرجة والثاني مصاب بجروح خطيرة". وأضاف "حتى الآن لا نعرف الدافع وراء هذا الحادث الذي أدى لوقوع قتلى وما إذا كانت توجد علاقة بين المشتبه به المتوفى والضحايا". وقالت شرطة لانجلي في بيان إنها تحركت بعد تلقي "عدة بلاغات عن إطلاق النار على عدد من الضحايا في مواقع مختلفة بأنحاء مدينة لانجلي، فضلا عن حادث ببلدة لانجلي"، وطالبت الناس بالابتعاد عن عدد من المناطق، منها موقف للسيارات عند أحد نوادي القمار ومحطة للحافلات. وذكرت الشرطة في تنبيه أرسلته على هواتف السكان في كولومبيا البريطانية أن إطلاق النار طال "ضحايا عابرين". وأضاف التحذير أن المشتبه به رجل أبيض يرتدي زيا رسميا وقميصا مموها. وقالت الشرطة في بيان "خلال التعامل مع المشتبه به، أطلق أفراد الشرطة النار وأصابوا الرجل. وتم إعلان وفاته في مكان الحادث".

أخبار ذات صلة
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
حريق غابات يلتهم 800 هكتار في ألمانيا
المصدر: وكالات
كندا
الإرهاب
إطلاق نار
آخر الأخبار
«هتال» يواجه أعلى الخيول تصنيفاً في العالم
الرياضي
«هتال» يواجه أعلى الخيول تصنيفاً في العالم
اليوم 13:22
محمد بن زايد
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. رفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في أبوظبي إلى 80%
اليوم 13:08
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
دنيا
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
اليوم 13:07
حرائق غابات في المغرب
عربي ودولي
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
اليوم 13:01
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©