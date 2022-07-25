الجامعة العربية: الاستفتاء في تونس جرى بشكل إيجابي

تونس (الاتحاد)

قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على دستور تونس حسين الهنداوي أمس، إن العملية تجري بشكل إيجابي وطبيعي، مثمناً استعدادات هيئة الانتخابات وتوفيرها لمستلزمات الاستفتاء. وأضاف الهنداوي في تصريح صحفي: أن «بعثة الجامعة العربية أرسلت عدداً من فرق الملاحظة في مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع بعدد من المحافظات التونسية لمتابعة سير عملية الاستفتاء وملاحظة مجرياتها من دون التدخل في كيفية الإشراف على هذه العملية الانتخابية ومجرياتها». وأكد سير الاستفتاء في ظروف آمنة وغياب أي ضغوط من أي جهة. وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية إلى رصدهم لمشاكل متعلقة بغياب أسماء بعض الناخبين في السجلات، مؤكداً اتخاذ هيئة الانتخابات لاجراءات سريعة في هذا الخصوص.