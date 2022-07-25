ما هو دستور تونس المعدل المستفتى عليه؟

أحمد عاطف (تونس، القاهرة)

وسط ترقب كبير وتصيد من «الإخوان» متمثلين بحركة «النهضة» ومن يدعمهم سواءً في داخل تونس أو خارجها، بدأ التونسيون ما يعتبروه «تصحيحاً للمسار» عبر الإدلاء بأصواتهم في11 ألف مركز للاقتراع على دستور جديد للبلاد طرحه الرئيس التونسي قيس سعيد بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ65 لعيد الجمهورية التونسية.

تسلح قيس سعيد بإعلانه تأسيس جمهورية جديدة وتاريخ جديد، أثناء الإدلاء بصوته في الاستفتاء الدستوري، مطالباً الشعب التونسي بـ«أن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت».

وبالنظر إلى المواد المستحدثة والتعديلات التي شملها المشروع الجديد للدستور، بالطبع أول ما يلفت الانتباه هو التغيير الأبرز الذي يتمثل في إقرار واضح لنظام رئاسي، حيث لم يكن للرئيس أي صلاحيات للدفاع والخارجية في نص دستور 2014، بل توسعت لتشمل اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتحديد مهام البرلمان، كما أصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وباقي أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، إضافة إلى أنه أصبح مُخول للرئيس إقالتها من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

ويصبح الرئيس التونسي وفقاً للدستور الذي يتم الاستفتاء على نسخته الجديدة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية وتكون لمشاريعه القانونية أولوية فى نقاشات البرلمان.

أيضاً في الدستور الجديد انقسمت الوظيفة التشريعية بين«مجلس نواب الشعب» الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة 5 سنوات و«المجلس الوطني للجهات» الذي يضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة رغم أنه لم تُحدد مهامه إلى الآن.

ويعين الرئيس القضاة إثر تقديم ترشيحاتهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء.

ويشير الخبراء إلى أنه إذا نجح الاستفتاء وتمت الموافقة على الدستور فسيكون الرئيس التونسي قد نجح في تجاوز أخطاء الدستور الماضي ووضع آلية جديدة لنظام الحكم في البلاد تتفق مع رغبة غالبية الشعب، ومضى قدماً في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة، وذلك على الرغم من أن الدستور لن يكون «عصاةً سحرية» لتغيير الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في تونس. وتقول القواعد المنظمة للاستفتاء أنه ليس هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد، لا سيما أنه سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية.