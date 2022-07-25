البرلمان العربي: استفتاء الدستور في تونس محطة تاريخية متميزة

تونس (الاتحاد)

أشادت بعثة البرلمان العربي لمراقبة الاستفتاء في تونس أمس، بحسن تنظيم عملية الاقتراع في الاستفتاء على الدستور والتي اتخدتها هيئة الانتخابات التونسية لضمان نجاح الاستفتاء.

وذكر عضو البعثة عيسى النصر إن مشاركة البرلمان في ملاحظة الاستفتاء على الدستور الجديد بتونس يعكس حرصه على متابعة الاستحقاقات الدستورية في الدول العربية مما سيدعم المصداقية والنزاهة والشفافية.

بدوره، قال عضو البرلمان العربي طارق نصير إن هذه المحطة التاريخية شهدت تنظيماً متميزاً وناجحاً.

من جانبها، قالت عضو البرلمان العربي ناعمة الشرهان إن التصويت يعد محطة تاريخية تونسية منوهة بوعي التونسيين بأهمية عملية الاستفتاء.