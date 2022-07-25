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تحذير أميركي لمشغلي طائرات «بوينج 777»

تحذير أميركي لمشغلي طائرات «بوينج 777»
25 يوليو 2022 23:43

حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية مشغلي طائرات بوينج 777 ذات الجسم العريض من مخاوف تتعلق بانفجارات محتملة في خزانات الوقود، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الاثنين.
ونقلت «بلومبرج» عن كتيب تعليمات أصدرته الإدارة دعت فيه المشغلين إلى فحص الطائرات وتركيب أكمام تفلون ومثبتات الغطاء على أجزاء معينة من خزانات الوقود الرئيسية في الوسط واليسار واليمين.
 وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن التعليمات تنطبق على 282 طائرة.
وقالت «بلومبرج» إنه سيتم تطبيق هذا الإجراء، الذي شمل نشرة خدمة بوينج الصادرة في أغسطس ويتبع تعليمات مماثلة للإدارة من عام 2017، على الجيل السابق من طرازات 777، من 200 إلى سلسلة  300 إي آر الشهيرة.

 

المصدر: وكالات
طائرات
أميركا
بوينج 777
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