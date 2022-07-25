أوكرانيا تعلن موعد انطلاق أول شحنة حبوب

أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أن أول شحنة حبوب ستنطلق من ميناء شورنومورسك، الأربعاء، بعد إبرام اتفاق مع روسيا بهذا الخصوص.
وأكد وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، استئناف تصدير الحبوب العالقة في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير "هذا الأسبوع"، عملًا بالاتفاق الموقع في 22 يوليو في اسطنبول بين كييف وموسكو وتركيا، برعاية الأمم المتحدة.
وأعرب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في مكالمة هاتفية مع كوبراكوف، عن "رضا" تركيا بهذا الإعلان.
وقال "من المهمّ أن تتمكن سفينة أولى من المغادرة في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "الأعمال مستمرة بشكل مكثّف في مركز التنسيق المشترك"، بدون إعطاء تاريخ محدد لبدء استقبال السفن. ومهمة هذا لمركز إجراء عمليات تفتيش للسفن المغادرة والمتّجهة إلى البحر الأسود، كما تطلب موسكو.
وبحسب كوبراكوف، فإن العقبة الرئيسية بوجه تصدير الحبوب هي مخاطر القصف الروسي، ولا سيما بعد الضربة التي استهدفت السبت مرفأ أوديسا على البحر الأسود الذي يُعتبر حيويًا لعمليات الشحن.