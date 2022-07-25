قرقاش: اختيار سلطان النيادي لمهمة بمحطة الفضاء إنجاز إماراتي مُشرف

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة بمحطة الفضاء الدولية إنجاز إماراتي مُشرف.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تواصل الإمارات خطواتها نحو علوم الفضاء وبناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المتميزة، اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة بمحطة الفضاء الدولية إنجاز إماراتي مُشرف، والشكر لقيادتنا المؤمنة بقدرات شبابها والنهج الذي اختطته للسير إلى مستقبل مزهر ومثمر».