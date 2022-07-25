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ضحايا بعدة عمليات إطلاق نار في كندا

أرشيفية
25 يوليو 2022 20:42

أعلنت الشرطة الكندية في لانغلي قرب فانكوفر أن "عدة عمليات إطلاق نار" أسفرت عن عدد من الضحايا في غرب كندا، وأنها ألقت القبض على مشتبه به.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريبيكا بارسلو لـ«فرانس برس»: «وقع عدد من الضحايا وعدة عمليات إطلاق نار»، لكنها لم تحدد ما إذا كان الضحايا لقوا حتفهم.
وأضافت «هناك رجل رهن الاعتقال»، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في إمكانية تورط مشتبهين آخرين.
وبحسب وسائل الإعلام الكندية، يُرجّح أن يكون المشتبه به قد أطلق النار على مشرّدين في المدينة بطريقة متعمّدة.
وتم بث رسالة تنبيه عند نحو الساعة 06,15 بالتوقيت المحلي (13,15 بتوقيت غرينتش) للسكان، ذكرت «العديد من مسارح الجريمة في وسط مدينة لانغلي» التي يقطنها نحو 130 ألف شخص والبعيدة أربعين كيلومترًا تقريبًا جنوب شرق فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا.
وأشارت السلطات في هذه الرسالة إلى أنها «تفاعلت مع مشتبه به، من دون معرفة ما إذا كان آخرون متورّطين، حتى اللحظة».
وأُرسل تنبيه ثان بعد ساعة جاء فيه أن المشتبه به «لم يعد يشكّل تهديدًا»، داعيًا السكان إلى الانتباه.

المصدر: وكالات
كندا
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