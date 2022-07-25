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الكشف عن أسباب الحرائق في إسبانيا

أرشيفية
25 يوليو 2022 20:06

ألقت الشرطة في جزيرة مايوركا الاسبانية القبض على مواطن ألماني للاشتباه بضلوعه في تعمد إشعال حرائق، في الوقت الذي مازالت فيه اسبانيا في حالة تأهب من خطر حرائق الغابات.
وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن المشتبه به متهم بإشعال حرائق في سبعة أماكن يومي السبت والأحد، بما في ذلك حرائق بالقرب من غابات قريبة من مدينة كالفيا غرب بالما.  

 وأفاد الناطق باسم الشرطة بأن تعمد إشعال الحرائق يعتبر حاليا أكثر خطورة من المعتاد بسبب تزايد مخاطر حرائق الغابات جراء استمرار الجفاف.  وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد كل الحرائق بعد فترة قصيرة.
ولم تصدر الشرطة أي تفاصيل بشأن هوية المشتبه به.
وألقت الشرطة القبض على الرجل بعد الإبلاغ عن حدوث العديد من الحرائق يوم السبت مما أسفر عن تدمير مناطق أحراش، ثم تسجيل المزيد من الحرائق في نفس المنطقة أمس الأحد.  

 وفي ظل سلسلة الحرائق، أقامت الشرطة حراسة وشاهد حارس غابات سيارة تنطلق بسرعة عالية أمس الأحد. ثم أوقفت الشرطة المشتبه به والقت القبض عليه عند أحد حواجز الطرق.

المصدر: وكالات
إسبانيا
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حرائق الغابات
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