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اليابان ترصد أول إصابة بـ«جدري القردة»

اليابان ترصد أول إصابة بـ«جدري القردة»
25 يوليو 2022 19:07

قال حاكم طوكيو اليوم الاثنين إن اليابان رصدت أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في العاصمة.

وأبلغ يوريكو كويكي الصحفيين بأن المصاب رجل في الثلاثينيات من عمره عاد في الآونة الأخيرة من أوروبا وهو في المستشفى حالياً.

وقال مسؤول في وزارة الصحة في إفادة إعلامية منفصلة "إنه يعاني من طفح جلدي وحمى وصداع وإرهاق. لكن حالته مستقرة في الوقت الحالي".

وأضاف المسؤول أن المريض، وهو من سكان طوكيو، ذهب إلى أوروبا في أواخر الشهر الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن الانتشار السريع لجدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وسُجلت منذ بداية العام أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود في ما يزيد عن 75 دولة وخمس وفيات في أفريقيا.

جدري القردة
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المصدر: وكالات
جدري القرود
اليابان
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