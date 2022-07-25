تنصيب دروبادي مورمو رئيسة للهند

نصّبت دروبادي مورمو رئيسة جديدة للهند الاثنين لتصبح أول رئيسة لهذا البلد الآسيوي الكبير من أصول قبلية. وكان البرلمان الهندي انتخب الأسبوع الماضي مورمو مرشحة الحزب القومي الهندي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، رئيسة للبلاد بحصولها على تأييد 64 % من النواب ومن أعضاء مجالس الولايات الهندية. وتنتمي مورمو إلى قبيلة سانتال الهندية. وتوجهت قبيل المراسم إلى نصب بطل الاستقلال المهاتما غاندي في نيودلهي. ولدت مورمو في إقليم مايورباند في ولاية أوديشا في غرب البلاد وبدأت مسيرتها مدرّسة قبل أن تخوض غمار السياسة. وقالت مورمو البالغة 64 عاماً بعدما أقسمت اليمين الدستورية "بدأت مسيرتي في بلدة قبلية صغيرة. في المحيط الذي ترعرعت فيه، كان الحصول على تعليم أساسي بسيط بمثابة حلم. لكن رغم وجود عقبات كثيرة، ثابرت وأصبحت أول شابة في بلدتي تدخل الجامعة". ومورمو هي ثاني امرأة تتولى رئاسة البلاد بعد براتيبا باتيل التي شغلت هذا المنصب مدة خمس سنوات اعتباراً من 2007.

المصدر: وكالات