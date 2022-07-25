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السعودية: 3 إصابات بـ«جدري القردة» قادمة من أوروبا

من الرياض
25 يوليو 2022 18:37

أكد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة وصل لـ3 حالات.

وقال المتحدث: إن المصابين الثلاثة بجدري القرود في السعودية كانوا عائدين من أوروبا، وفقا لموقع«العربية».

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة ( وقاية ) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

 

جدري القردة
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الرياض
السعودية
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