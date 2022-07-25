إسبانيا تسجل إصابة بـ«حمى نادرة» تسبب نزيف العينين
تعبيرية
25 يوليو 2022 18:30
نقل رجل إلى أحد المستشفيات في إسبانيا، بعد إصابته بـ"حمى نادرة" تقتل ما يقارب ثلث المصابين بها وتؤدي إلى نزيف العينين.
وقال مصدر إن رجلا في منتصف العمر تعرض للسعة من حشرة قراد مؤخرا، مضيفا أن الفحوصات أثبتت إصابته بحمى القرم والكونغو النزفية (CCHF)، مما استدعى نقله إلى مستشفى في منطقة قشتالة وليون بإسبانيا، قبل أن تتدخل وزارة الدفاع لنقله جوا إلى مستشفى آخر، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وحمى القرم والكونغو النزفية مرض يتوطن بلدان إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا، بينما نادرا ما يظهر في شمال أوروبا، ويسببه فيروس تحمله حشرة القراد ينتمي إلى عائلة فيروسات بونيا.
وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حمى "CCHF" تنتقل بين البشر عن طريق الدم أو سوائل الجسم، مشيرة إلى أن معدل الوفيات بين المصابين بها يبلغ 30 بالمئة.
ومن بين أعراض هذا الفيروس، الحمى وآلام العضلات والدوخة وآلام الرقبة والظهر والصداع ونزيف العينين والجلد والحساسية للضوء.