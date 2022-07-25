واشنطن تغير لهجتها تجاه أوكرانيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن "ليس مستعدا لتسليم أوكرانيا صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر، في ظل سعيه لتجنب حرب عالمية ثالثة". وأضاف سوليفان أن بايدن "يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة فعل كل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها، لكن التحدي الآخر هو ألا ينتهي بنا المطاف في وضع ننزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة". ووصف التوضيح الأميركي من جانب محللين، بـ"رسالة تهدئة إلى روسيا"، مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السادس، حيث تهدد موسكو برد عنيف حال وصول صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، قد تستخدم في ضرب الداخل الروسي.

المصدر: وكالات