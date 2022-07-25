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سعيّد يحث التونسيين على التصويت لإنهاء سنوات «سيئة الذكر»

سعيّد خلال إدلائه بصوته
25 يوليو 2022 16:56

بدأ صباح اليوم الاثنين التصويت للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال التونسيين الذين يصوتون باستفتاء حول مشروع دستور جديد، وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة.

وحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، التونسيين على المشاركة عقب وصوله للتصويت بأحد مراكز الاقتراع، وشدد بالقول "على الشعب أن يكون في الموعد مع التاريخ اليوم ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال". كما أكد أن التصويت لصالح الدستور الجديد سينهي سنوات "المهازل سيئة الذكر".

وأشار سعيد إلى أن "التصويت للدستور سيفتح الطريق لبناء جمهورية جديدة السيادة فيها للشعب".

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