30 قتيلاً في سقوط حافلة من على جسر في كينيا

قتل 34 شخصا على الأقل وسط كينيا عندما انحرفت حافلتهم عن جسر وسقطت في وادي نهر. وأفادت تقارير أن الحادث وقع مساء أمس في مقاطعة ثاراكا نيثي، عندما انحرفت حافلة متجهة من ميرو إلى مدينة مومباسا الساحلية قبالة جسر نيثي، وسقطت في واد على عمق 40 مترا. ونقل عن نوبيرت كومورا حاكم مقاطعة ثاراكا نيثي ان 14 امرأة و18 رجلا وفتاتين لقوا مصرعهم حتى الآن وبالتالي بلغ إجمالي الوفيات 34، وتم انقاذ 11 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفى..مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن خللا في المكابح منع سائق الحافلة من الدوران بشكل صحيح عند منعطف حاد عند الجسر.

المصدر: وام