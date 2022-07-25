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الرئيس الألماني يرشد الكهرباء في قصره الرئاسي

الرئيس الألماني
25 يوليو 2022 13:36

يسعى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لأن يكون قدوة للمواطنين فيما يتعلق بتوفير الكهرباء في ضوء 
النقص الوشيك في الطاقة، حيث قرر عدم إضاءة قصره الرئاسي "بيليفو" ليلاً.

وقالت متحدثة باسم المكتب الرئاسي في تصريحات في برلين إن الإضاءة الليلية ستقتصر فقط على مناسبات خاصة مثل الزيارات الرسمية.

وأضافت المتحدثة أنه تم بالفعل إيقاف تشغيل الإضاءة التمثيلية لواجهة القصر في مايو، كما تم الحد من إضاءة المنطقة الخارجية للقصر إلى المستوى الذي يلبي ضرورات أمنية.

وبحسب البيانات، فإن مكتب الرئيس حاصل على شهادة "الكهرباء الخضراء" عبر الاعتماد على محطات الطاقة الكهرومائية، ويُجرى توليد جزء من الكهرباء بواسطة أنظمة كهروضوئية على سطح المبنى الإداري لمكتب الرئيس.

ومن المقرر توسيع هذه الأنظمة بشكل كبير عبر تجديدات وإصلاحات في المبنى، كما يُجرى دراسة تشغيل أجهزة التدفئة والتبريد عبر طاقة حرارية جوفية. 

وقالت المتحدثة إنه يجري التخطيط لإجراء عمليات حفر تجريبية لهذا الغرض. ويُجرى حاليا تدفئة مباني مكتب الرئيس بشبكات عن بعد، ولا يوجد مكيفات هواء. 

المصدر: وكالات
الطاقة الكهربائية
القصر
الكهرباء
المانيا
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