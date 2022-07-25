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مسؤولة أميركية: نعد خطة بديلة لنقل الحبوب الأوكرانية من أوديسا

رجال الإطفاء الأوكرانيين يكافحون حريقًا في قارب بميناء أوديسا
25 يوليو 2022 13:58

 كشفت مسؤولة أميركية بارزة أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا على "الخطة ب" (خطة بديلة)، لإخراج صادرات الحبوب من البلاد، في أعقاب الهجوم الروسي على ميناء أوديسا.

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا الجمعة الماضية على اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعد شهور من المفاوضات الصعبة بوساطة تركيا والأمم المتحدة. وبعد يوم واحد فقط، شنت روسيا 
هجوما صاروخيا على ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا حيث توجد مخزونات أساسية من الحبوب في المخازن.

وقالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الخطة البديلة تتضمن الطرق البرية والسكك الحديدية والنهرية، وتعديل أنظمة السكك الحديدية بحيث تتماشى بشكل أفضل مع تلك الموجودة في أوروبا بحيث يمكن للصادرات أن تتحرك بسرعة أكبر.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أوديسا
صادرات
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