الثلاثاء 26 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المفوضية الأوروبية: جميع الدول بحاجة للتعاون لمواجهة أزمة الغاز

فون دير لاين
25 يوليو 2022 11:53

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوزولا فون دير لاين، إن الدول الأوروبية التي لا تعتمد على الغاز الروسي تحتاج لإظهار التضامن مع تلك المضطرة للمشاركة في جهود الاستعداد لانقطاع إمدادات الوقود الوشيك.

وقالت فون دير لاين قبيل اجتماع خاص لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي مقرر غدا الثلاثاء: "حتى الدول الأعضاء التي لا تشتري أي غاز روسي تقريبا لا يمكنها النجاة من آثار التوقف المحتمل للإمدادات في سوقنا الداخلي".

وأضافت أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي متشابكة بشكل وثيق، مؤكدة أن أزمة الغاز سوف تؤثر على كل دولة عضو بشكل أو بآخر.

وقالت فون دير لاين: "لهذا فإنه من المهم أن تكبح جميع الدول الأعضاء الطلب، وأن يزيد الجميع من المخزون ويتقاسمه مع الأعضاء الأكثر تضررا".

وتدعو خطة طوارئ الغاز التي اقترحتها المفوضية الأوروبية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض استهلاكها من الغاز طواعية بنسبة 15% على الأقل في الفترة من أول أغسطس إلى 31 مارس، مع السماح بطلب المزيد من الخفض للاستهلاك في حالة حدوث أزمة غاز خطيرة.

وعلى الرغم من معارضة بعض الأعضاء، أعربت فون دير لاين عن ثقتها في أن المقترحات سوف تحصل في النهاية على الموافقة. 

المصدر: وكالات
الغاز
الدول الأوروبية
المفوضية الأوروبية
آخر الأخبار
«هتال» يواجه أعلى الخيول تصنيفاً في العالم
الرياضي
«هتال» يواجه أعلى الخيول تصنيفاً في العالم
اليوم 13:22
محمد بن زايد
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. رفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في أبوظبي إلى 80%
اليوم 13:08
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
دنيا
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
اليوم 13:07
حرائق غابات في المغرب
عربي ودولي
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
اليوم 13:01
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©