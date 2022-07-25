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أحدث حصيلة لكورونا حول العالم

عمال يرتدون بدلات واقية أقاموا حواجز خارج مبنى في أعقاب تفشي كورونا في شنغهاي
25 يوليو 2022 11:32

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 2ر570 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 570 مليونا و193 ألف حالة، مقابل 569 مليونا و 644 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 384 ألف وفاة. وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 918 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

المصدر: وكالات
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كوفيد 19
فيروس كورونا
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