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بانكوك تستعد لموجة سادسة من كورونا

أرشيفية
25 يوليو 2022 10:55

تستعد العاصمة التايلاندية بانكوك لمواجهة موجة تفشي سادسة لفيروس كورونا، في ظل ارتفاع حالات الاصابة إلى أكثر من 10 آلاف حالة جديدة يوميا، مما يهدد النظام الصحي للمدينة.

وفي الوقت الذي خففت فيه تايلاند تدريجيا من إجراءات الاغلاق، أعاد تفشي متحور " بي ايه5. " الفرعي من متحور أوميكرون بانكوك مرة أخرى لأعلى مستوى تأهب.

وعلى الرغم من أن إدارة مدينة بانكوك تقول إنها على استعداد لمواجهة موجة تفشي أخرى لفيروس كورونا، فإن بانكوك يمكن أن تسجل عشرات الآلاف من حالات الاصابة بحلول ذروة هذا التفشي في أواخر أغسطس المقبل.
 وكان قد تم اكتشاف متحور " بي ايه5." أول مرة في يناير الماضي في جنوب أفريقيا. ومنذ ذلك الحين، ينتشر سريعا وأصبح السلالة الأساسية في الكثير من الدول، كما تم رصد المتحور في تايلاند منذ أبريل الماضي.

المصدر: وكالات
تايلاند
كورونا
كوفيد 19
بانكوك
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