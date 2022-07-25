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توقعات بانخفاض عدد سكان الصين قبل 2025

تجمع الناس على شاطئ بايشنغ في شيامن في الصين
25 يوليو 2022 09:57

نقلت صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة في الصين عن مسؤول صحي كبير قوله إن عدد سكان الصين تباطأ بشكل كبير ومن المتوقع أن يبدأ في التراجع قبل عام 2025.

وأظهرت بيانات المواليد التي نشرت في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن عدد المواليد الجدد في عام 2021 كان الأدنى منذ عشرات السنين في عدة أقاليم.

وقالت جلوبال تايمز إن عدد المواليد في إقليم هونان بوسط البلاد انخفض إلى أقل من 500 ألف لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عاما. وأضافت أن إقليم جوانجدونج بجنوب الصين هو الوحيد الذي شهد أكثر من مليون مولود جديد.

وتكافح الصين لوقف الانكماش السريع في النمو السكاني الطبيعي مع اختيار شبان كثيرين عدم إنجاب أطفال بسبب عوامل خاصة.

وقالت الصحيفة نقلا عن يانغ وينتشوانغ رئيس شؤون السكان والأسرة في لجنة الصحة الوطنية إن من المتوقع أن يبدأ عدد سكان الصين في التراجع في الفترة من 2021 إلى 2025.

 

المصدر: وكالات
عدد السكان
الصين
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