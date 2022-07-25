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فتح مراكز الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس

أدلى أشخاص بأصواتهم في مركز اقتراع خلال استفتاء على دستور جديد في تونس العاصمة
25 يوليو 2022 09:29

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فيما أعلنت لجنة الانتخابات جاهزية مراكز التصويت لاستقبال المقترعين.

وسيكون أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوحًا بين الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش والساعة 21,00، بحسب هيئة الانتخابات .

وتجري هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

ودخلت البلاد فترة الصمت الانتخابي، أمس، حيث يمنع القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية.

 

المصدر: وكالات
انتخابات
الدستور
تونس
استفتاء
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