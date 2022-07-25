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قتيلان ومصابون في إطلاق نار بلوس انجلوس

عناصر من الشرطة الأميركية
25 يوليو 2022 08:22

 قالت إدارة الإطفاء في لوس انجلوس إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب خمسة اخرون بالرصاص في لوس انجلوس يوم الاحد، بعد اطلاق نار في معرض غير رسمى للسيارات في بلدة سان بيدرو.

وقال بريان همفري المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن المسعفين نقلوا سبعة أشخاص إلى مستشفيات المنطقة وإن اثنين منهم وهما رجل وامرأة توفيا متأثرين بجروحهما.

وقال همفري إن ضحايا إطلاق النار، وهم أربعة رجال وثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 23 و 54 عاما ولكنه لم يستطع تقديم أي معلومات حول سبب المواجهة.

وقال همفري إن معرض السيارات كان تجمعا غير رسمي وليس فعالية رسمية. كجزء من ثقافة السيارات في جنوب كاليفورنيا غالبا ما يتجمع مالكو السيارات الكلاسيكية وآخرون في الأماكن العامة للتباهي بطرق قيادتهم للسيارات.

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المصدر: رويترز
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لوس أنجلوس
إطلاق نار
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