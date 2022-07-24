الأردن ومصر: خطة مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي في البلدين

عمّان (الاتحاد)

بحث وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي ووزير التموين المصري علي المصيلحي في القاهرة أمس، آليات تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة الأردنية نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، جرى خلال الاجتماع الذي حضره السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون في مجال الأمن الغذائي.

كما اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين الأردن ومصر، والبدء بالتنفيذ خلال شهر بتشاركية مع القطاع الخاص في كلا البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التركيز على الأنشطة التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل بين الأردن ومصر في هذا المجال الاستراتيجي والمهم. وتم توقيع المذكرة على هامش اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة خلال شهر فبراير الماضي.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، إن عمّان تولي ملف الأمن الغذائي رعاية واهتماماً كبيرين في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالميا خاصة التداعيات التي نتجت عن جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية، وارتفاع الأسعار، واختلال سلاسل التوريد عالمياً.