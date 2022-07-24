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مقتل 100 إرهابي من «الشباب» في إثيوبيا

أرشيفية
25 يوليو 2022 01:05

أديس أبابا (وكالات)

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قضت قوات جيش الإقليم الصومالي في إثيوبيا على أكثر من 100 عنصر من ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بالمناطق الواقعة في الحدود الصومالية الإثيوبية.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم الصومالي في الأراضي الإثيوبية وفق وكالة الأنباء الصومالية أمس، إنه تم الانتهاء من الهجوم الإرهابي والقضاء على عناصر ميليشيات «الشباب» الإرهابية التي شنت الهجوم الجبان قبل 4 أيام بالقرب من منطقة «آتو» في قطاع «أفدير».
وأضاف البيان أنه تم حرق 13 مركبة والاستيلاء على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية. وأضاف: «جرى تطويق المجموعة ثمّ تدميرها بالكامل»، حسب البيان الذي أوضح أن عناصر المجموعة اعتقلوا عندما أرادوا عبور منطقة واقعة على بُعد أكثر من 100 كيلومتر من الحدود مع الصومال.
وكان مسؤولون إداريّون وسكّان من منطقة باكول في الصومال، على الجانب الآخر من الحدود، تحدثوا الخميس عن هجمات شنّتها الحركة في اليوم السابق على بلدتي «آتو» و«ييد».
وتقع في البلدتين قواعد عسكريّة تضم قوّات تابعة لوحدة خاصّة من الشرطة الإقليميّة «ليو» في المنطقة الصوماليّة الإثيوبيّة، تشارك في حماية الحدود بين البلدين. ولم تتوافر حصيلة دقيقة للخسائر في هذه الهجمات، لكنّ أحد أعضاء إدارة منطقة «حودر» في الصومال أكّد أنّها أعنف معارك يشهدها محيط البلدتين.
وقال المسؤول محمد معلم إن المعارك استمرّت قرابة 6 ساعات قبل صَدّ المسلحين، مشيرا إلى سقوطَ قتلى وجرحى من الجانبين.

إثيوبيا
حركة الشباب
الصومال
حركة الشباب الإرهابية
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