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أطقم الإطفاء تكافح للسيطرة على حرائق في أوروبا

أرشيفية
25 يوليو 2022 00:41

يكافح رجال الإطفاء في أنحاء أوروبا من أجل السيطرة على الحرائق حيث يناضل عمال الطوارئ في اليونان وإسبانيا وسلوفينيا لإطفاء حرائق مشتعلة وإجلاء سكان من مناطق قريبة من هذه الحرائق بعد موجة من الحر الجاف في أجزاء كثيرة من القارة.

وما زال حريق اندلع في جزيرة تنريفي الإسبانية هذا الأسبوع مستعرا اليوم الأحد، وقد أتى الآن على أكثر من 2150 هيكتارا، وفقا لما قاله مسؤول المنطقة حتى في ظل تراجع حدة الوضع في بعض المناطق بالبلاد.

وفي الوقت نفسه، ما زالت حرائق كبيرة تشتعل في حديقة "داديا" الوطنية بشمال شرق اليونان وفي جزيرة "ليسبوس"، بشمال بحر إيجه وخرجت عن نطاق السيطرة اليوم الأحد من ناحية أخرى، كافح ألفان من رجال الإطفاء وعناصر الدفاع المدني ومتطوعون اليوم الأحد لإخماد حرائق غابات في منطقة كارست بسلوفينيا.

وتسببت الرياح مرارا وتكرارا في اشتعال النيران في النباتات الجافة لكارست. وتم إخلاء قرى كاملة مرات عدة.

وللمرة الأولى خلال أسبوع، أعرب مسؤولون عن تفاؤلهم.

وقال وزير الدفاع ماجان ساريك إنه "تم بذل جهود ضخمة، لكن العملية تقترب الآن من نهايتها".

المصدر: وكالات
إسبانيا
حريق
اليونان
سلوفينيا
حريق غابات
أوروبا
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