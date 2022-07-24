سوريا: قتلى وجرحى بهجمات صاروخية في عفرين وحماة

دمشق (وكالات)

قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم صاروخي، أمس، نفذته قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على منطقة عفرين شمالي سوريا.

واستهدف القصف الصاروخي منازل مؤقتة ومخيمات للنازحين في قريتي «كفرجنة وأناب» التابعتين لعفرين.

وفي سياق متصل، قتل شخصان وأصيب 12 آخرون بجروح أمس، في قصف صاروخي شنته فصائل مقاتلة قرب حفل لمناسبة افتتاح كنيسة في محافظة حماة بوسط سوريا.

وأوردت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن هجوماً صاروخياً استهدف تجمعاً خلال افتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، القصف قرب الاحتفال، مشيراً إلى أنه قد يكون ناتجا عن قذيفة صاروخية أو قصف بطائرة مسيرة أطلقتها فصائل مقاتلة ناشطة في مناطق مجاورة.