اليمن.. 11 قتيلاً جراء سيول جارفة في صنعاء وذمار

عدن (وكالات)

توفي 11 شخصاً في اليمن، أمس، بينهم 4 أطفال جرّاء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة تساقطت على عدة مناطق، فيما توقّفت الحركة المرورية في أحياء في العاصمة. وتشهد صنعاء ومناطق مجاورة لها، تساقطا للأمطار منذ الأسبوع الماضي اشتدت وتيرتها بشكل كبير منذ أمس الأول. وقال طبيب في المستشفى الجمهوري في صنعاء إنّ «الأمطار تسبّبت في انهيار جزء من مبنى في العاصمة ما أدى إلى وفاة 4 أطفال».

وأعلنت شرطة المرور بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية عن انقطاع شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات نتيجة سيول الأمطار الغزيرة.

وفي محافظة ذمار جنوب صنعاء، توفي 7 أشخاص جراء تدفق سيول الأمطار.

وقال مصدر طبي إن «سيول الأمطار جرفت سيارة أثناء عبورها على إحدى الطرق ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص كانوا على متنها».

وتتسبّب الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب اليمن في وفاة العشرات سنويا في أنحاء البلاد.