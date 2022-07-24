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بريطانيا: اندلاع حريق كبير بمنطقة خلابة في إنجلترا

بريطانيا: اندلاع حريق كبير بمنطقة خلابة في إنجلترا
24 يوليو 2022 23:27

أعلنت أجهزة مكافحة الحرائق البريطانية عن اندلاع حريق ضخم بمنطقة خلابة بمقاطعة سري بجنوب شرق إنجلترا.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن هيئة الإنقاذ ومكافحة الحرائق في سري أنه تم إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق في منطقة هانكلي حيث تشير التقديرات إلى أن الحريق أثر على ما لا يقل عن 8 هكتارات من الأراضي.

وتم نصح المواطنين بتجنب المنطقة مع إصدار تحذير "بالبقاء بعيدا عن الحريق، إذ يمكنه الانتشار سريعا". وقالت الهيئة إن سبب الحريق غير معروف.

وحثت السكان المحليين على إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة وسط "قدر هائل من الدخان".

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