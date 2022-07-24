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البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لبايدن

البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لبايدن
24 يوليو 2022 21:42

يتواصل تحسّن الوضع الصحي للرئيس الأميركي جو بايدن المصاب بكوفيد- 19 منذ الخميس، وفق ما أعلن فريقه الطبي الأحد في رسالة نشرها البيت الأبيض.

وكتب الدكتور كيفن اوكونور أن عوارض الرئيس "تستمر في التحسن بشكل كبير".

وأضاف أن "أهمّ أعراضه هي وجع الحلق"، معتبرًا ذلك مؤشرًا "مشجّعًا".

ويبدو أن أعراض بايدن كانت طفيفة وقد قام البيت الأبيض بكل ما يلزم للطمأنة إلى وضعه الصحي وقدرته على مواصلة مهامه رغم حجره.

والرئيس البالغ 79 عامًا الملقّح بشكل كامل ضد كوفيد، هو ضمن فئة المعرّضين لأن تكون عوارضهم خطيرة.

ويتناول بايدن عقار شركة فايزر المضاد لكوفيد- 19 "باكسلوفيد" من دون أن يواجه أي مشاكل على هذا الصعيد وفق طبيبه.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
جو بايدن
كورونا
أميركا
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