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أوتاوا تؤكد مقتل كندي في أوكرانيا

من أوكرانيا
24 يوليو 2022 21:35

قالت كندا اليوم الأحد إن مواطنا كنديا لقي حتفه مؤخرا في أوكرانيا، وأشار تقرير إعلامي إلى أن الكندي المتوفى كان مع مواطنين أميركيين توفيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية اليوم الأحد إن إدارة "الشؤون الدولية الكندية على علم بوفاة كندي في أوكرانيا. المسؤولون القنصليون على اتصال بالعائلة ويقدمون المساعدة القنصلية".

وأضاف أنه لن يتم إعلان المزيد من التفاصيل مراعاة لاعتبارات الخصوصية.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية وفاة مواطنين أمريكيين أمس السبت.

ولم تقدم التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية ووزارة الخارجية الكندية أي تفاصيل حول كيفية وقوع الوفيات أو ملابساتها.

 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كندا
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