سوناطراك تعلّق موقتاً تسليم الغاز الجزائري لإسبانيا
سوناطراك تعلّق موقتاً تسليم الغاز الجزائري لإسبانيا
24 يوليو 2022 21:31
أعلنت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" تعليق تسليم الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز البحري موقتًا بسبب حادث "في الجانب الإسباني". وقالت "سوناطرك" في بيان "وقع حادث في الجانب الإسباني في نهاية فترة بعد الظهر الأحد على خط أنابيب الغاز ميدغاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا، "متسببًا بانقطاع مؤقت لتزويد إسبانيا بالغاز". وتابعت "إن الفرق الفنية الإسبانية تعمل جاهدة لإجراء الإصلاحات اللازمة وإعادة إمدادات الغاز إلى إسبانيا في أسرع وقت ممكن". بدورها أكدت إيناغاس، الشركة المشغلة لشبكة الغاز الإسبانية، في بيان أن "تدفّق الغاز إلى إسبانيا من الجزائر عبر ميدغاز لم يتوقّف اليوم في أي وقت"، لكنّه "تضاءل". وأوضحت المجموعة أنه "عند الظهر ووفق معلومات وردت من ميدغاز، سجّل انقطاع موقت استمر ساعتين للضخ من المصنع في الجزائر" ما أدى إلى "تضاؤل، وليس انقطاع، في الكميات المتدفقة إلى إسبانيا"، مشيرة إلى أن "التدفّق الأدنى كان مقداره 704.000 نيوتن متر/ الساعة". وقالت المجموعة إن النظام الأمني لم يتأثر و"ما من سبب تقني لحدوث أمر كهذا"، مشيرة إلى أن "المشكلة حلّت وأن التدفق بصدد العودة إلى الوضع العادي".