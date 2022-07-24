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ثوران بركان في اليابان.. ومطالبة السكان بإخلاء منازلهم

ثوران بركان في اليابان.. ومطالبة السكان بإخلاء منازلهم
24 يوليو 2022 20:42

حضّت السلطات المحلية في جنوب اليابان عشرات السكان على إخلاء منازلهم بعد ثوران بركان الأحد وإصدار الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أعلى مستوى من الإنذار لجبل بركان ساكوراجيما.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية تفجر صخور جمرية وتصاعد الدخان الداكن من فوهة بركان ساكوراجيما في كاغوشيما بعيد الساعة 20,00 (11,00 ت غ).
وأشار نائب الأمين العام لمجلس الوزراء يوشيهيكو إيسوزاكي إلى عدم ورود أي تقارير حتى الآن بشأن وقوع أضرار.
وقال إيسوزاكي للصحافيين إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أعطى توجيهاته للحكومة "للعمل بتعاون وثيق مع البلدية المحلية لضمان تجنّب الأضرار بما في ذلك عبر عمليات الإجلاء".
والبركان يطلق غالبا الدخان والرماد ويعد معلما سياحيا يستقطب السياح.
والأحد أطلق البركان سحبا كبيرة من الرماد امتدت لمسافة نحو 2,5 كلم من الفوهة، وفق بيان للوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، فيما بلغ ارتفاع الدخان 300 متر وامتزج مع السحب.
ورفعت الوكالة إلى المستوى الخامس إنذارها لمنطقة ساكوراجيما، وهو المستوى الأعلى، وحضّت السكان على الإخلاء. وقبل الثوران كان الإنذار عند المستوى الثالث الذي يحظر دخول الجبل.
وبين السبت وعصر الأحد ثار البركان أربع مرات وبلغ ارتفاع السحابة الدخانية 1200 متر.
وقال المتحدث باسم دائرة مراقبة البراكين في الوكالة تسويوشي ناكاتسوجي إن "المناطق السكنية في بلدتي أريمورا وفوروساتو الواقعة ضمن نطاق ثلاثة كيلومترات من قمة فوهة... ساكوراجيما يجب أن تكون عند أعلى درجة تأهب".

المصدر: وكالات
بركان
اليابان
بركان تال
بركان جبل ميرابي
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