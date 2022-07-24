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العاهل الأردني: حريصون على التنسيق لدعم القضية الفلسطينية

العاهل الأردني: حريصون على التنسيق لدعم القضية الفلسطينية
24 يوليو 2022 21:07

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، ضرورة التحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن وانعقاد قمة جدة للأمن والتنمية.
جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور الأردن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وشدد الملك عبد الله على أهمية مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني خصوصا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لافتا إلى حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وأكد الحرص على "إدامة التنسيق مع الأشقاء العرب لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية وتمكينهم ودعم صمودهم على الأرض وعدم تهميشهم".
من جهته، ثمن الرئيس الفلسطيني الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك في إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وحرص الأردن على ضرورة إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في المشاريع الإقليمية.

المصدر: وكالات
العاهل الأردني
عبدالله الثاني
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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